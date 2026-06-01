Türkiye Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Maç Takvimi | Filenin Sultanları Milletler Ligi Maçları Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları maç takvimi 2026 voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Son yıllarda uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Brezilya, Ankara ve Japonya'da oynanacak grup aşaması karşılaşmaları öncesinde taraftarlar, "Filenin Sultanları maçları ne zaman?", "Türkiye Kadın Voleybol Takımı hangi gün oynayacak?" ve "VNL maç takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi fikstürü ve tüm detaylar...

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında Filenin Sultanları üç farklı etapta mücadele edecek. Millilerimiz her hafta dört karşılaşmaya çıkacak ve grup aşamasında toplam 12 maç oynayacak.

Voleybol Milletler Ligi boyunca güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Filenin Sultanları, turnuvaya Brezilya'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI 2026 MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta - Brasilia (Brezilya)

Tarih Saat Karşılaşma 3 Haziran 2026 19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye 4 Haziran 2026 22.30 Türkiye - Hollanda 6 Haziran 2026 21.30 İtalya - Türkiye 8 Haziran 2026 00.00 Bulgaristan - Türkiye

2. Hafta - Ankara (Türkiye)

Millilerimiz ikinci hafta maçlarında kendi taraftarı önünde Ankara'da mücadele edecek.

Tarih Saat Karşılaşma 17 Haziran 2026 19.30 Türkiye - Belçika 18 Haziran 2026 19.30 Türkiye - Fransa 20 Haziran 2026 19.30 Türkiye - Almanya 21 Haziran 2026 19.30 Türkiye - Çin

3. Hafta - Kansai (Japonya)

Tarih Saat Karşılaşma 8 Temmuz 2026 06.00 Polonya - Türkiye 10 Temmuz 2026 07.00 ABD - Türkiye 11 Temmuz 2026 13.20 Japonya - Türkiye 12 Temmuz 2026 09.30 Tayland - Türkiye

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİPLERİ KİMLER?

2026 Voleybol Milletler Ligi grup aşamasında Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Belçika, Fransa, Almanya, Çin, Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmalar, milli takımın turnuvadaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

ANKARA ETABI VOLEYBOLSEVERLERİ BEKLİYOR

Filenin Sultanları'nın ikinci hafta mücadeleleri Ankara'da oynanacak. Türk voleybolseverler, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşılaşmalarında milli takıma tribünden destek verme fırsatı bulacak.

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Ay-Yıldızlı ekip, Ankara etabında başarılı sonuçlar alarak finallere yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

2026 VNL'DE DİKKAT ÇEKEN MAÇLAR

Turnuvanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında İtalya, Çin, ABD, Japonya ve Polonya karşılaşmaları yer alıyor. Son yıllarda dünya voleybolunun güçlü ekipleri arasında gösterilen bu takımlara karşı alınacak sonuçlar, Türkiye'nin turnuvadaki konumunu doğrudan etkileyecek.

FİLENİN SULTANLARI HEDEFİNİ YÜKSEK TUTUYOR

Son yıllarda uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla dünya voleybolunda önemli bir konuma yükselen Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde de iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Güçlü kadrosu ve tecrübeli oyuncularıyla sahaya çıkacak olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, grup aşamasını başarılı şekilde tamamlayarak üst sıralarda yer almak istiyor.

Filenin Sultanları'nın ilk maçı ne zaman?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçını 3 Haziran 2026 tarihinde Dominik Cumhuriyeti karşısında oynayacak.

Filenin Sultanları Ankara'da hangi takımlarla oynayacak?

Millilerimiz Ankara etabında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

2026 VNL grup aşaması kaç haftadan oluşuyor?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi grup aşaması üç haftadan oluşuyor.

Filenin Sultanları Japonya etabında hangi rakiplerle karşılaşacak?

Türkiye, Japonya etabında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları toplam kaç maç oynayacak?

Grup aşamasında toplam 12 karşılaşmaya çıkacak.

Türkiye - Çin maçı ne zaman?

Türkiye ile Çin arasındaki mücadele 21 Haziran 2026 tarihinde saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye - ABD maçı ne zaman?

Türkiye ile ABD karşılaşması 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.00'de başlayacak.