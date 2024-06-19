Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takım, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Spor 19.06.2024 14:27 Giriş: 19.06.2024 14:27

Güncelleme: 19.06.2024 14:33 Kaynak: AA

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