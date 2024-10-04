Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Karadağ maçı bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet için Karadağ karşısına çıkıyor. Maçın başlamasına günler kala Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda ve Türkiye-Karadağ maçı ne zaman sorularının yanı sıra Türkiye - Karadağ maçı bilet fiyatları ne kadar sorusu da yanıt buldu. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Karadağ maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim Cuma günü 21.24'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞMAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda sorusu da yanıt buldu. Türkiye - Karadağ maçı saat 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak. Türkiye - Karadağ maçı, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı için bileti fiyatları 250 ile 500 TL arasında değişiyor.

TÜRKİYE'NİN KARADAĞ KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Türkiye'nin Karadağ karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Mert, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Okay, Hakan, Kerem, İrfan, Umut.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Türkiye'nin UEFA tarafından açıklanan Uluslar B Ligi 4. grup maçlarının yer aldığı fikstürü şu şekilde: