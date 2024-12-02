Türkiye Kart" Rize'de uygulamaya geçti

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Türkiye Kart tanıtım toplantısında, uygulamanın, ilin ve Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından önemli bir proje olduğunu belirtti.

Baydaş, projenin sadece ulaşımı ilgilendiren ve Rize Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından atılmış önemli bir adımın şehrimizde başlangıç törenidir. Bu adımın da Rize özelinde başlıyor olması da bizim açımızdan önemlidir. Sosyal dokunuşlara kadar bize çok önemli veri sağlayacak bir ulaşım kolaylaştırma hamlesidir." dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten ise PTT'nin 184 yıllık hayatı boyunca birçok teknolojik değişime ve dönüşüme öncülük etmiş bir kurum olduğunu belirtti.