Türkiye, Katar’dan ikinci el Eurofighter almak için görüşüyor

Türkiye'nin, Katar'dan ikinci el Eurofighter jetleri almayı planladığı iddia edildi.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu ve Levent Kemal'in haberine göre, Türkiye, Katar ile ikinci el Eurofighter Typhoon jetleri satın almak için görüşüyor.

Haberde, bölgesel kaynaklar "müzakereler halen devam etmekte olsa da Türkiye ile Katar arasında bir anlaşmanın yakın olduğunu" aktardı.

"KONSORSİYUM ANLAŞMAYI DESTEKLİYOR"

Eurofighter satışı için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'nın da dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumunun onayı gerekecek.

Habere göre bölgesel kaynaklar, konsorsiyumun anlaşmayı desteklediğini ve Türkiye'yi daha sonra gelişmiş radar sistemleriyle donatılmış Tranche 4 jetlerinin yükseltilmesi ve ilave satın alınması için potansiyel bir alıcı olarak gördüğünü söyledi.

YAŞAR GÜLER'İN KATAR'DAKİ TEMASLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya gelmişti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani tarafından askeri törenle karşılandı. Her iki bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Middle East Eye'ın aktardığına göre Katarlı bir kaynak, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Doha'da jetlerin olası satın alımını görüşmek üzere bulunduklarını söyledi.