Türkiye kokain koridoru oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu yayımlandı. Raporda, dünya genelindeki siyasi krizler, savaşlar ve çatışmaların yasa dışı uyuşturucu rotalarını yeniden şekillendirdiği belirtildi. Bu değişimin Türkiye’yi hem hedef hem transit ülke konumunda daha da kritik hale getirdiği ifade edildi.

YENİ YÖNTEM EMDİRME

Son yıllarda Türkiye üzerinden alternatif kokain kaçakçılık rotası arayışlarına paralel olarak özellikle deniz limanlarında kokain yakalamalarında artışlar görüldüğü, bu artışın 2024’te sürdüğü kaydedildi. Kokain kaçakçılığında sıklıkla kullanılan emdirme yönteminin Türkiye’de de görülmeye başlandığı ve bu kapsamda geçen sene içinde Antalya ve İstanbul’da yapılan iki ayrı yakalamada yasal yüklere emdirilmiş halde yaklaşık 1 ton kokainin muhtelif kimyasallarla birlikte ele geçirildiği belirtildi. Rapora göre, geçen sene yakalanan şüphelilerin yüzde 78,2’si hakkında kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak, yüzde 20,5’i hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan işlem yapıldı.

2023’te 313 bin 416 kişi hakkında işlem yapılırken 2024 yılında bu rakam 374 bin 948 kişiye çıktı. Raporda Türkiye’de özellikle sentetik uyuşturucularla ilgili tehlikeli yükselişe de dikkat çekildi. Sentetik kannabinoidler denilen ve çeşitli kimyasallar kullanılarak tamamen sentetik olarak elde edilen NPS grubu, 2008-2024 döneminde 446 türeviyle yeni nesil psikoaktif maddeler içinde en fazla paya sahip oldu. 2024 yılında bin 994 kg sentetik kannabinoid Türkiye’de yakalandı. Sentetik kannabinoidlerin 300’ün üzerinde kimyasal çeşidi olduğu tahmin edilirken Türkiye’de 2024’te 55 bin 394 sentetik kannabinoid olayı gerçekleşti. Bu olayda 70 bin 593 şüpheli yakalandı.

∗∗∗

LABORATUVARLAR ARTIYOR

Önceki yıllardaki gibi 2024 yılında da özellikle İran ile sınırı olan illerden sıvı form dahil önemli miktarda metamfetamin yakalamalarının devam ettiği kaydedildi. Sıvı metamfetaminin kristal metamfetamine dönüştürülmesi faaliyetlerinin yoğun bir şekilde başladığına vurgu yapılan raporda çok sayıda dönüştürme merkezi tespit edildiği kaydedildi. Raporda şu bilgiler ön plana çıktı:

• 2022-2024 döneminde tespit edilen 55 dönüştürme merkezinden 24’ü 2024’de yakalandı.

• İstanbul’da 44, Antep’te 3 ve Hatay 2 adet dönüştürme merkezi bulundu.

• Dönüştürme merkezleriyle bağlantılı şüpheliler arasında en fazla İran uyruklu şahısların öne çıktı.

• 2022-2024 arasında belirlenen dönüştürme merkezlerinde 24 tonun üzerinde sıvı ve kristal formda metamfetaminin yanı sıra dönüştürme sürecinde kullanılan maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi.

∗∗∗

MERSİN VE AMBARLI LİMANLARI

Raporda, Mersin ve Ambarlı limanlarına da dikkat çekildi. Bu limanlar, transit kokain kaçakçılığında en fazla kullanılan limanlar oldu. Türkiye’nin, Latin Amerika kaynaklı doğrudan veya Batı Afrika üzerinden Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında geçiş koridoru olarak yer aldı.

Rapora göre, Mersin Limanı transit kokain kaçakçılığında en fazla kullanılan limanlardan biri. (Fotoğraf: Depo Photos)

Limanlarla ilgili şu veriler yer aldı:

• Lazkiye Limanı’nın deniz ticaretinde kullanılması ülkelerce riskli görüldüğü için en yakın liman olan Mersin Limanı’nı önem kazandı.

• Avrupa ve Orta Doğu hedefli kokain kaçakçılığında Mersin Limanı en fazla kullanılmaya çalışılan liman oldu.

• 2018-2024 arasında Mersin Limanı’ndaki 30 olayda 4 tondan fazla kokain ele geçirildi.

• Aynı dönemde Ambarlı Limanı’nda 29 olayda 1,8 ton kokain yakalandı.