Türkiye, kölelikte Avrupa lideri

EMEK SERVİSİ

Köleliğin resmen yasaklanmasının üzerinden 200 yıldan fazla zaman geçti. Ancak "modern kölelik" olgusu dünyada hala milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir insan hakları sorunu olmaya devam ediyor.

2023 itibariyle dünya genelinde 50 milyon insan, modern kölelik yapıyor.

Birleşmiş Milletler 1949 yılında 2 Aralık’ı insan ticareti, cinsel istismar, çocuk işçi çalıştırma, zorla evlendirme gibi köleliğin görünüş formlarını yasaklayan ve kaldıran gün olarak kabul etti.

Ancak buna karşın çocuk işçiliği, borç altında bırakılma, cinsel sömürü, zorla evlendirme, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı, insan ticareti ve ev işçiliği gibi durumları kapsayan modern kölelik hala devam ediyor. 2023’te Walk Free’nin hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi’ne göre Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde en yüksek orana sahip ülke oldu. Rapora göre Türkiye, modern kölelik oranı açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer alıyor. Endeks, Türkiye’de yaklaşık 1,3 milyon insanın modern kölelik koşullarında yaşadığını ortaya koyuyor.

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Türkiye aynı raporda 2018 yılında 48’inci olarak açıklanmıştı. Modern kölelik oranının Türkiye’de bu denli artmasının nedenleri arasında ekonomik eşitsizlik, göçmen işçilerin sömürülmesi ve zorla çalıştırma vakalarının yaygınlığı öne çıkıyor.

160 MİLYON ÇOCUK

Küresel Kölelik Endeksi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre dünya genelinde 160 milyon çocuk, tehlikeli koşullarda; yaklaşık 27 milyon insan zorla çalıştırılıyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklarda oluşan 25 milyon civarında kişi ise seks işçiliği, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği için satılarak modern köleliğin pratiği haline geliyor.

Modern kölelik mağdurlarının büyük bir kısmı ise kadınlar ve kız çocukları.

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YENİ KÖLELİK YÖNTEMLERİ ARIYORLAR

Durum buyken iktidar ise yeni modern kölelik yöntemleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EKONOMİ gazetesine yaptığı işçilerin mesafeli yaklaştığı yeni nesil çalışma modellerinde çeşitli modellerin incelendiğini belirtti. “Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması” gibi yöntemlerin incelendiğini kaydeden Işıkhan, zaman zaman işçi kesiminin iş güvencesi ve emeklilik hakları yönünden endişelerini dile getirdiği bu konuda üçlü mutabakatı arayacağını söyledi.