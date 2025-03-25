Türkiye konulu acil toplantı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle “Türkiye’nin Suriye’de artan etkisi” gündemi ile acil toplantı yapacağı iddia edildi. Yedioth Ahronoth gazetesine göre toplantıda Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını engellemek için öneriler üzerinde duracağı kaydedildi.

Kanal 12’nin haberinde de Başbakan Netanyahu’nun cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın yönetimi ele geçirdiği “Suriye’deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği” aktarıldı.