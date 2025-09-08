Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi

İSTANBUL, (DHA) –TÜRKİYE Kupası 2'nci Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti

MECNUN OTYAKMAZ: SEYİR ZEVKİ YÜKSEK VE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ İSTİYORUZ

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2'nci Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2'nci tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikayeleriyle katlanmasını diliyorum" dedi.

‘KUPA FUTBOLUN GÜZELLİĞİNİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HATIRLATIYOR’

Futbolun tabandan tavana kadar bir bütün olduğuna vurgu yapan Otyakmaz, "Alt liglerin ve amatör takımların bu organizasyonda yer alması, futbolumuzun sağlam temeller üzerine oturmasını sağlıyor. Çünkü tabanı güçlü olan bir futbol yapısı, üst liglerde de başarıyı beraberinde getirir. Ülkemizin dört bir yanındaki takımları buluşturan futbolun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Tüm maçların canlı yayınlandığını ve kupayı her kesime ulaştırdığını kaydeden TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Bir spor insanı olarak bu tablo bizlere büyük gurur ve mutluluk veriyor. Türkiye Kupası'nın Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmasını ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, tüm takımlara başarılar diledi ve "Kupanın futbolumuza heyecan, güzellik ve yeni başarı hikâyeleri katmasını temenni ediyorum" sözleriyle iyi niyet dileklerini iletti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

