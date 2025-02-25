Türkiye Kupası: Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş gruptan lider çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş gruptan lider çıktı.

Beşiktaş'ın ilk golünü takımın yeni transferi Keny Arroyo attı.

Devre arasında takıma katılan 18 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de başladığı ilk maçta Masuaku'nun asistini iyi değerlendirerek Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

İlk yarı 1-0 sona ererken Antalyaspor 64. dakikada Milosevic'in golüyle maça beraberliği getirdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla kupada çıktığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, kendi grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Antalyaspor ise grubu 4'üncü tamamladı.