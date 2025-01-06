Türkiye Kupası başlıyor: Birinci hafta programı şekillendi

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın (7 Ocak Salı) oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde karşılaşmalar oynanacak.

Turnuvada grup müsabakalarının açılış mücadelesi Ankaragücü ile İskenderunspor arasında oynanacak. Birinci haftanın kapanış maçında ise Çorum FK, Konyaspır'u konuk edecek.

Turnuvada Beşiktaş, yarın Sivasspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise 8 Ocak Çarşamba günü evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Aynı gün ise Trabzonspor, Alanyaspor ile evinde karşılaşacak.

Turnuvaya katılımına ilişkin henüz net bir açıklama yapmayan Fenerbahçe ise maçlara çıkma kararı alması halinde 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

Gruplarda ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın

A Grubu

13.00 Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Çorum FK-Konyaspor (Çorum Şehir)