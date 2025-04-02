Türkiye Kupası | Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, 4 Nisan 2025 Perşembe günü Göztepe’yi sahasında ağırlayacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma, saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?” gibi sorular son günlerde en çok aratılanlar arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. “Beşiktaş Göztepe maçı hakemi kim?” sorusunun yanıtı da böylece netleşmiş oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda D Grubu’nu 3 galibiyetle ve 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar, bu motivasyonu Göztepe karşısına da taşımak istiyor. “Beşiktaş son maçını kazandı mı?” veya “Beşiktaş Galatasaray’ı yendi mi?” gibi aramalar da bu bağlamda popülerlik kazandı.

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ VAR MI?

Çeyrek final karşılaşması tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takım, yarı finalde Trabzonspor - Sipay Bodrum FK eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Bu da “Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri” ve “Türkiye Kupası yarı finalde kimle eşleşir?” sorularına ilgi doğuruyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçın 4’ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe yalnızca 1 galibiyet alabildi. Diğer 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu rekabette Beşiktaş 13 gol atarken, İzmir temsilcisi 9 golle karşılık verdi. “Beşiktaş Göztepe kupa geçmişi” ve “Beşiktaş Göztepe maç istatistikleri” gibi aramalar bu nedenle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ OYUNCULAR OYNAYAMAYACAK?

Mücadele öncesinde Beşiktaş’ta bazı önemli oyuncular kadroda yer alamayacak. Uzun süredir sakat olan Felix Uduokhai, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov’un da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. “Beşiktaş eksik oyuncular kimler?”, “Zaynutdinov oynayacak mı?” gibi sorular da taraftarlar arasında sıkça soruluyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sonuç olarak, Beşiktaş-Göztepe Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 4 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30’da A Spor’dan canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray galibiyetinin ardından kupada da yarı finale çıkarak moralini zirveye taşımayı hedefliyor. Taraftarlar ise hem stadyumda hem ekran başında bu zorlu mücadeleyi heyecanla bekliyor.