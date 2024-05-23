Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak

Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak finalin ardından sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final bugün. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği final saat 20.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanan Trabzonspor, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Trendyol Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş ise sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş bu sezon kupaya beşinci turda dahil olurken Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü’nü mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor ise Çorum FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Karagümrük’ü eleyerek finale kaldı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe, "Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz" derken Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise "Final oynamak farklı duygu. Anlar ve bireysel performans belirleyici olacak. Son 2 aydır çıkış halindeyiz" diye konuştu.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Semih, Muleka. Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet ve Onuachu.

İki takım kupa finalinde daha önce 4 kez karşı karşıya gelirken iki ekip de ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Son olarak 1990'da finalde karşılaşan iki takım arasında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Toplam 10 kez ile Galatasaray'dan sonra kupayı en çok kazanan takım olan Beşiktaş, son olarak ligde de şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kupayı kazanmıştı. 9 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise son olarak 2019-20 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.