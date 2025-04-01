Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları ne zaman ve hangi gün?

Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sporseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?”, “Galatasaray Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?” ve “Türkiye Kupası yarı final tarihi belli mi?” gibi sorular geliyor. İşte 2025 Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final takvimi!

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları 2-3-4 Nisan tarihlerinde oynanacak. İşte detaylı fikstür:

Konyaspor – İskenderunspor: 1 Nisan Pazartesi, Saat 20:30

1 Nisan Pazartesi, Saat 20:30 Trabzonspor – Bodrumspor: 2 Nisan Salı, Saat 17:45

2 Nisan Salı, Saat 17:45 Fenerbahçe – Galatasaray: 2 Nisan Salı, Saat 20:45

2 Nisan Salı, Saat 20:45 Beşiktaş – Göztepe: 3 Nisan Perşembe, Saat 20:30

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalin ardından gözler yarı finale çevrilecek. Türkiye Kupası yarı final maçları, 22 Nisan 2025 tarihinde oynanacak. Henüz eşleşmeler ve saatler belirlenmiş olmasa da, büyük takımların olası eşleşmeleri futbolseverler arasında şimdiden heyecan yaratmış durumda.