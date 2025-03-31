Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Kaynak: DHA
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
1 NİSAN SALI
Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün
2 NİSAN ÇARŞAMBA
Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın
Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan