Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan