Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı
Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor-Bodrum FK (Papara Park)
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)