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Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.  Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Spor
  • 14.03.2025 12:15
  • Giriş: 14.03.2025 12:15
  • Güncelleme: 14.03.2025 12:19
Kaynak: AA
Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor-Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

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