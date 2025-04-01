Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eksik ve cezalı oyuncuları kimler? Fenerbahçe - Galatasaray son 6 maç skoru nedir? Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim? Tüm detaylara bakalım:

FENERBAHÇE - GALATASARAY SON 6 MAÇ

Son 6 Fenerbahçe - Galatasaray derbisine bakıldığında Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu süreçte Galatasaray 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazandı, 2 maç ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda toplam 8 gol atarken, Fenerbahçe sadece 2 golle karşılık verebildi. Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 3-0’lık ve 3-1’lik galibiyetler dikkat çekici. Ayrıca son 6 maçta 2 kez Fenerbahçe kırmızı kart gördü.

24/25 TSL: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe 24/25 TSL: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray 23/24 TSL: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe 2023 TURSK: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe 23/24 TSL: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray 22/23 TSL: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

FENERBAHÇE GALATASARAY SAKAT CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de savunma hattında ciddi sıkıntılar dikkat çekiyor. Diego Carlos iç yan bağ yaralanması, Çağlar Söyüncü diz ardı kirişinden sakat, Rodrigo Becao ön çapraz bağ yırtığı, Jayden Oosterwolde ise çapraz bağlarından sakat durumda. Ayrıca orta saha oyuncusu Fred, arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise üç oyuncu listede yer alıyor. Savunmada İsmail Jakobs aşil tendonu sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Orta saha oyuncusu Roland Sallai’nin durumu ise şüpheli. Takımın en önemli gol silahı Mauro Icardi ise ön çapraz bağ yırtığı sebebiyle sahalardan uzak. Bu eksikler, derbinin kaderini etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Galatasaray maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılarıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

FENERBAHÇE - GALATASARY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray Türkiye Kupası maçı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı, Fenerbahçe grubunu lider olarak tamamladığı için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.