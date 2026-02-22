Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin: Derbide şampiyonluk zaferi

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanan derbide Beşiktaş, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sarı-lacivertliler, bir ara 15 sayılık üstünlük kurduğu ancak Beşiktaş'ın farkı 4'e kadar indirdiği bu periyodu 70-56 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 91-74 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 4 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE BEKO, 10. ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

JASİKEVİCİUS'UN TOPLAMDA 19, FENERBAHÇE'DE 7. ŞAMPİYONLUĞU

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

BEŞİKTAŞ, 5. KEZ İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.

Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.