Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te oynanacak.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."