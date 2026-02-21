Türkiye Kupası finalinde dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın şampiyonluk için parkede olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76, Dörtlü Final’de ise Türk Telekom’u 86-78 mağlup ederek finale yükseldi.

Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ’ı 100-91 yenerek Dörtlü Final bileti aldı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE 10'UNCU KUPANIN PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası’nı bugüne kadar 9 kez kazandı. Fenerbahçe, ilk şampiyonluğunu 1966-1967 sezonunda Muhafızgücü karşısında elde etti. Kupadaki diğer zaferlerini ise 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında yaşadı.

Fenerbahçe, organizasyonda 5 kez de final oynayıp ikinci oldu.

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bir kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit’i 78-74 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Daha önce 4 kez final oynayıp ikinci olan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde 14 yıllık kupa hasretine son verecek.

KUPADA ZİRVE ANADOLU EFES’İN

Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 12 kez şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3’er kez kupayı müzesine götürürken, İTÜ iki; Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit ise birer kez şampiyonluk elde etti.

İlk kez 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası’na 1972-1973 sezonunun ardından 19 yıl ara verildi. Organizasyon, 1992-1993’ten itibaren yeniden düzenlenmeye başlandı. Kupa, 2020-2021 sezonunda Covid-19 salgını, 2022-2023 sezonunda ise Maraş depremleri nedeniyle yapılamadı.