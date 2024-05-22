Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Şansalan oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.