Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Karşılaşma, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık" ifadelerini kullandı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ

Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.