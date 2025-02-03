Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak. Kupada ikinci hafta mücadeleleri 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Dört grupta mücabakalar 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Turnuvada ikinci haftanın açılış müsabakasında yarın (4 Şubat Salı) Başakşehir, Çorum FK ekibini ağırlayacak.
Beşiktaş, yarın Kırklarelispor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
5 Şubat Çarşamba günü ise Fenerbahçe Erzurumspor'u ağırlayacak.
Kupanın ikinci haftasının kapanış mücadelesi 6 Şubat Perşembe Boluspor, Galatasaray'ı konuk edecek.
Türkiye Kupası'nın ikinci hafta mücadeleleri şu şekilde:
YARIN
C Grubu
15.30 Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Konyaspor-Eyüpspor (Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18.00 Rizespor-Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Bodrum FK-Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 ŞUBAT PERŞEMBE
A Grubu
18.30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)