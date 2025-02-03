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Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak. Kupada ikinci hafta mücadeleleri 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Spor
  • 03.02.2025 10:13
  • Giriş: 03.02.2025 10:13
  • Güncelleme: 03.02.2025 10:30
Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı başlıyor
Fotoğraf: İHA

Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dört grupta mücabakalar 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada ikinci haftanın açılış müsabakasında yarın (4 Şubat Salı) Başakşehir, Çorum FK ekibini ağırlayacak.

Beşiktaş, yarın Kırklarelispor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

5 Şubat Çarşamba günü ise Fenerbahçe Erzurumspor'u ağırlayacak.

Kupanın ikinci haftasının kapanış mücadelesi 6 Şubat Perşembe Boluspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Kupası'nın ikinci hafta mücadeleleri şu şekilde:

YARIN

C Grubu

15.30 Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Konyaspor-Eyüpspor (Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Rizespor-Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Bodrum FK-Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 ŞUBAT PERŞEMBE

A Grubu

18.30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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