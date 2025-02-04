Türkiye Kupası'nda 26'ncı saniyede kırmızı kart

Kocaelispor, Türkiye Kupası D Grubu 2'nci hafta mücadelesinde Süper Lig ekibi Sivasspor'u ağırladı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmaya, ev sahibi takımın oyuncunun ilk saniyelerinde gördüğü kat damga vurdu.

Henüz 26'ncı saniyede Sivasspor'un Özbek orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'e faul yapan Barış Alıcı, hakem Davut Dakul Çelik tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

REKOR 20'NCİ SANİYEDE KIRMIZI KART

Türkiye futbol tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu Serkan Kırıntılı olmuştu. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının 20'nci saniyesinde, ev sahibi takımın kalecisi Serkan Kırıntılı oyundan atılmıştı.