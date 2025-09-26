Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turunun kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çekti.

Otyakmaz, "Bu yıl 64'üncü kez düzenlediğimiz Türkiye Kupası'nda grup maçlarına adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte başta sahada canla başla mücadele eden futbolcularımız olmak üzere, kulüplerine her koşulda destek veren taraftarlarımıza ve kulüplerimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kupayı daha cazip hale getiren, marka değerini yükselten tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor. Kupada, amatöründen profesyoneline her oyuncumuz aynı heyecanı yaşıyor. Gençlerimize ilham olan Türkiye Kupası, futbol tutkunu ülkemizin her köşesinden takımları aynı organizasyonda buluşturuyor. Futbolumuzun birleştirici gücüne örnek teşkil eden kupamız, tüm liglerimizdeki takımlara da yer vererek kapsayıcılığını göstermiş oluyor. Türkiye Kupası'nın sadece saha içinde değil saha dışında da birlik, beraberlik ve dostluk ortamı oluşturması bizler için çok değerlidir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılması, futbol kültürümüzün kalıcı şekilde güçlenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

28, 29 VE 30 EKİM'DE OYNANACAK

Kura çekimi sırasında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından düzenlenen kura çekimi; 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra Süper Lig'den 7, Trendyol 1. Lig'den 10 olmak üzere toplam 56 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 28 takımın seri başı olduğu eşleşmede küçük numarayı çeken takımlar müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.

Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Van Spor

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77

Çankaya Spor - 1461 Trabzon

Kepezspor - Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 FSK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor

Bursa Yıldırımspor - Corendon Alanyaspor

Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor - Menemen FK

Silifke Belediyespor - Amed SF

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyespor

1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK

Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdman Yurdu Spor

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa FAŞ - Serikspor

Isparta 23 Spor - Beyoğlu Yeniçarşı

Manisa FK - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa