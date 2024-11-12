Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu programı netleşti
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
3 ARALIK SALI
13.00 Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)
13.30 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)
20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)
13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)
13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Adana 01 FK (Diyarbakır)
13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)
13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)
13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)
13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Menemen FK-Elazığspor (Menemen İlçe)
13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)
15.30 Karşıyaka-Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)
18.00 Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Bursaspor-Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Ümraniyespor- Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Ankara Demirspor-Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)
13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)
15.30 Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)
18.00 Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)
20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)