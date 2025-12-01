Türkiye Kupası'nda 4. Tur başlıyor: Maç programı

Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın 4. eleme turu programı şöyle:,

Yarın:

13.00 Muşspor-Konyaspor

15.30 Keçiörengücü-Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor

13.30 Eyüpspor-Çankayaspor

13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol

13.30 İstanbulspor-Sarıyer

13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK

13.30 Muğlaspor-Bodrum FK

15.30 Erokspor-Fatih Karagümrük

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe

20.30 Trabzonspor-Vanspor

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK

13.30 Boluspor-Kahta 02

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967

18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor

20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor