Türkiye Kupası'nda 4. Tur başlıyor: Maç programı
Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları yarın başlıyor. Kupanın programı ve oynanacak maçlar.
Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın 4. eleme turu programı şöyle:,
Yarın:
13.00 Muşspor-Konyaspor
15.30 Keçiörengücü-Kayserispor
18.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği
3 Aralık Çarşamba:
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13.30 Eyüpspor-Çankayaspor
13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol
13.30 İstanbulspor-Sarıyer
13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK
13.30 Muğlaspor-Bodrum FK
15.30 Erokspor-Fatih Karagümrük
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Vanspor
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK
13.30 Boluspor-Kahta 02
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967
18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor
20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor