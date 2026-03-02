Türkiye Kupası'nda 4'üncü haftanın programı

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Kupada A Grubu karşılaşmaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

13.00 Fethiyespor-Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 Alanyaspor-Galatasaray

20.30 Başakşehir-Trabzonspor

4 MART ÇARŞAMBA:

14.30 Erzurumspor FK-Keçiörengücü

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor

5 MART PERŞEMBE:

20.30 Antalyaspor-Samsunspor

20.30 Eyüpspor-Konyaspor

20.30 Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

20.30 Bodrum FK-Iğdır FK