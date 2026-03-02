Türkiye Kupası'nda 4'üncü haftanın programı
Türkiye Kupası grup maçları bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Grup maçları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.
Kupada A Grubu karşılaşmaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
13.00 Fethiyespor-Karagümrük
15.30 İstanbulspor-Boluspor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Başakşehir-Trabzonspor
4 MART ÇARŞAMBA:
14.30 Erzurumspor FK-Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
5 MART PERŞEMBE:
20.30 Antalyaspor-Samsunspor
20.30 Eyüpspor-Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK