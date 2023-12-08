Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 5. tur kuralarında Beşiktaş Eyüpspor ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor olurken, Galatasaray ise 5'inci turda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Turnuvada müsabakaların 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Türkiye Kupası'nda 32 takımın katıldığı 5'inci turda kuralar çekildi.

Tek maçlı eleme usulü ile oynanacak 5. turun sonunda başarılı olan ekipler son 16 turuna adını yazdıracak.

5. tur ile birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da turnuvaya dahil oldu.

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Eyüpspor ile eşleşti.

Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor ile Galatasaray'ın rakibi ise Ümraniyespor oldu.

Trabzonspor ise 5'inci haftada Manisa FK ile eşleşti.

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanması planlanıyor.

5. tur eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turundaki tüm eşleşmeler şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Trabzonspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Keçiörengücü

Gaziantep FK-Bodrum FK

Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Hatayspor-Sakaryaspor

Antalyaspor-Pendikspor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-24 Erzincanspor