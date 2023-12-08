Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 5. tur kuralarında Beşiktaş Eyüpspor ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor olurken, Galatasaray ise 5'inci turda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Turnuvada müsabakaların 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanması planlanıyor.
Türkiye Kupası'nda 32 takımın katıldığı 5'inci turda kuralar çekildi.
Tek maçlı eleme usulü ile oynanacak 5. turun sonunda başarılı olan ekipler son 16 turuna adını yazdıracak.
5. tur ile birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da turnuvaya dahil oldu.
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Eyüpspor ile eşleşti.
Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor ile Galatasaray'ın rakibi ise Ümraniyespor oldu.
Trabzonspor ise 5'inci haftada Manisa FK ile eşleşti.
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanması planlanıyor.
5. tur eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turundaki tüm eşleşmeler şöyle:
Beşiktaş-Eyüpspor
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Trabzonspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
Başakşehir-Boluspor
Alanyaspor-Samsunspor
Sivasspor-Keçiörengücü
Gaziantep FK-Bodrum FK
Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Hatayspor-Sakaryaspor
Antalyaspor-Pendikspor
Kasımpaşa-Bandırmaspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Konyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-24 Erzincanspor