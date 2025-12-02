Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin aklındaki ilk soru ise “Bugün Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?”

TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI (BUGÜN)

Türkiye Kupası elemelerinde bugün iki önemli maç oynanacak. Günün programı şöyle:

18:00 – Rizespor - Pendikspor

20:30 – Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Her iki mücadele de tek maçlı eleme sistemi heyecanını yaşatırken, tur atlamak isteyen takımlar için kritik 90 dakikalar olacak.

RİZESPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası eleme turunda günün ilk maçı Rizespor - Pendikspor karşılaşması olacak. Mücadele, bugün saat 18:00’de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Rizespor - Pendikspor maçı, A Spor’da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, ekstra bir paket satın almadan karşılaşmayı ekran başından takip edebilecek.

SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün ikinci Türkiye Kupası mücadelesi ise Sakaryaspor - Gençlerbirliği arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın başlama saati 20:30 olarak açıklanmış durumda.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı da tıpkı günün ilk mücadelesi gibi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Akşam kuşağında kupa atmosferini yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olacak.

Özetle, bugün Türkiye Kupası elemelerinde Rizespor - Pendikspor ve Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçları futbolseverlere kupa heyecanını yaşatacak. Her iki karşılaşma da A Spor’da canlı ve şifresiz yayınlanacağı için, taraftarlar günün erken saatlerinden geceye uzanan bu futbol şölenini evlerinden rahatça takip edebilecek.