Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şu şekilde: Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde:
- Beşiktaş-Alanyaspor
- Konyaspor-Fenerbahçe
- Galatasaray-Gençlerbirliği
- Samsunspor-Trabzonspor
YARI FİNALDE EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?
Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibiyle, Samsunspor-Trabzonspor'un kazananı, Beşiktaş-Alanyaspor'un galibi ile Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Yarı finaller de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmelerinin galibi olacak.