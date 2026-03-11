Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Giriş / Abone Ol
Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şu şekilde: Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor.

Spor
  • 11.03.2026 14:07
  • Güncelleme: 11.03.2026 14:31
Kaynak: Spor Servisi
AA

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde:

  • Beşiktaş-Alanyaspor
  • Konyaspor-Fenerbahçe
  • Galatasaray-Gençlerbirliği
  • Samsunspor-Trabzonspor

YARI FİNALDE EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibiyle, Samsunspor-Trabzonspor'un kazananı, Beşiktaş-Alanyaspor'un galibi ile Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı finaller de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmelerinin galibi olacak.

