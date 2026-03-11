Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde:

Beşiktaş-Alanyaspor

Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

YARI FİNALDE EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibiyle, Samsunspor-Trabzonspor'un kazananı, Beşiktaş-Alanyaspor'un galibi ile Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı finaller de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmelerinin galibi olacak.