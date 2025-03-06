Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çekilen kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Trabzonspor - Bodrum FK
- Konyaspor - İskenderunspor
- Beşiktaş - Göztepe
- Fenerbahçe - Galatasaray
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Yarı finalde ise Trabzonspor - Bodrumspor galibi ile Beşiktaş - Göztepe galibi; Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin kazananı ile de Fenerbahçe - Galatasaray galibi eşleşecek.
MAÇLAR NİSAN BAŞINDA
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.