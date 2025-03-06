Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Beşiktaş - Göztepe

Fenerbahçe - Galatasaray

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde ise Trabzonspor - Bodrumspor galibi ile Beşiktaş - Göztepe galibi; Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin kazananı ile de Fenerbahçe - Galatasaray galibi eşleşecek.

MAÇLAR NİSAN BAŞINDA

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.