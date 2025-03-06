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Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çekilen kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Spor
  • 06.03.2025 14:45
  • Giriş: 06.03.2025 14:45
  • Güncelleme: 06.03.2025 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde ise Trabzonspor - Bodrumspor galibi ile Beşiktaş - Göztepe galibi; Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin kazananı ile de Fenerbahçe - Galatasaray galibi eşleşecek.

MAÇLAR NİSAN BAŞINDA

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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