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Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler netleşti

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Çeyrek final ve yarı final kuraları 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacak.

Spor
  • 27.02.2025 21:21
  • Giriş: 27.02.2025 21:21
  • Güncelleme: 27.02.2025 21:29
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler netleşti
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Kupada A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ile İskenderunspor, B Grubu'ndan Fenerbahçe ile Göztepe, C Grubu'ndan Konyaspor ile Galatasaray, D Grubu'ndan Beşiktaş ile Bodrum FK çeyrek finale yükseldi.

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını açıkladı.

Kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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