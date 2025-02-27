Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler netleşti

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Kupada A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ile İskenderunspor, B Grubu'ndan Fenerbahçe ile Göztepe, C Grubu'ndan Konyaspor ile Galatasaray, D Grubu'ndan Beşiktaş ile Bodrum FK çeyrek finale yükseldi.

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını açıkladı.

Kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.