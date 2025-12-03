Türkiye Kupası'nda dikkat çeken sonuçlar

Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Kocaelispor, 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek gruplara kaldı.

5.⁠ ⁠dakikada konuk ekip öne geçti. Nonge'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Furkan Gedik, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samet Yalçın, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu penaltı noktasındaki Ahmet Sağat'a bıraktı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Kocaelispor, maçın ilk yarısını da 2-0 önde tamamladı. 90+1. dakikada Sedat Cengiz'in ceza sahasının sağında kullandığı serbest vuruşta, Nejdet Nezir Bilin, Gökhan Değirmenci'nin uzaklaştıramadığı topu filelere gönderdi: 1-2. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kocaelispor, gruplarda yer alma hakkı elde etti.

Günün bir diğer maçında Karagümrük, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu, 38'inci ve 90'ıncı dakikalarda Andre Gray, 12'nci dakikada Serginho, 22'nci dakikada Atakan Çankaya kaydetti.

Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. ve 51. dakikada Altar Han Hidayetoğlu kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte Karagümrük, üst tura yükselen taraf oldu. Diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

İstanbulspor-Sarıyer: 6-0

Kahramanmaraşspor-Erzurumspor: 1-3

Eyüpspor-Çankaya SK: 6-1

Muğlaspor- Bodrum FK: 1-2

Sivasspor-Aliağa Futbol: 1-3