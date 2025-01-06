Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

A Grubu

13.00 Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi