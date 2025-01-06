Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
A Grubu
13.00 Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
D Grubu
19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi