Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı.

Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Türkiye Kupası’nda grup maçlarına geldiklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Ülkemiz, futbol ülkesi. Milyonlarca vatandaşımız futbolla yatıp, kalkıyor. Bizim de amacımız bu tutkuyu daha da yukarıya taşıyarak, ligimizi Avrupa’da söz sahibi olan liglerden biri haline getirmek. Türkiye Kupası, futbolumuzun marka değerine katkıda bulunan en büyük organizasyonlardan biri. 63.'sünü düzenlediğimiz ve neredeyse Süper Lig ile yaşıt bu kupada bu sene 155 takımla yola çıktık, 24 takımla devam edecek" dedi.

Otyakmaz, "Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi İsviçre sistemini kuraya adapte ettik. Kupanın değerini ve heyecanını arttıran bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılıp katılmayacağını belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli ekip, kura çekimi organizasyonuna temsilci göndermezken; çekilen kuranın ardından B grubunda yer aldı.

Mecnun Otyakmaz, "Fenerbahçe'nin henüz yönetim kurulu kararı olmadığı için rutinimizi bozmadan kura çekimine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KUPA'DA YENİ FORMAT NASIL?

Türkiye Kupası'nda gruplara kalan 24 ekip, 6 takımlı, 4 gruba ayrıldı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 4-5 ve 6 Şubat’ta ve son müsabakalar ise 25-26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.