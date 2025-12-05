Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu, ilk hafta derbi oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşaması kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. TFF yönetimine tepkili olan Galatasaray, kura çekimine temsilci göndermedi.

Kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor

B GRUBU: Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK

C GRUBU: Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor

Turnuvada grup maçlarının ardından her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile gruplar arasından en iyi iki üçüncü, toplam sekiz takım olarak çeyrek finale yükselecek.

Kupanın ilk haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

GALATASARAY'IN İLK RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Galatasaray ile Başakşehir A Grubu'nda ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜRLER NETLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması sonrası dört büyüklerin maç programı netleşti. Takımların oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

Beşiktaş’ın grup fikstürü

Fenerbahçe (Deplasman)

Keçiörengücü (İç saha)

Kocaelispor (Deplasman)

Çaykur Rizespor (İç saha)

Galatasaray’ın grup fikstürü

Başakşehir (İç saha)

Fethiyespor (Deplasman)

İstanbulspor (İç saha)

Alanyaspor (Deplasman)

Fenerbahçe’nin grup fikstürü

Beşiktaş (İç saha)

Beyoğlu Yeniçarşı FK (Deplasman)

Erzurumspor (İç saha)

Gaziantep FK (Deplasman)

Trabzonspor’un grup fikstürü

Alanyaspor (İç saha)

İstanbulspor (Deplasman)

Fethiyespor (İç saha)

Başakşehir (Deplasman)