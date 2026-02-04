Türkiye Kupası'nda Günün Maçları (4 Şubat 2026 Çarşamba) | Bugün Hangi Maçlar Var?

Türkiye Kupası’nda heyecan 4 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam ediyor. Futbolseverler “bugün maç var mı”, “bugün hangi maçlar var” ve “bugün Türkiye Kupası maçları” sorularına yanıt ararken, günün programı ve saatleri netleşti.

Bugün Türkiye Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmalar, gün boyu futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Maçların A Spor’da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak olması, ilgiyi daha da artırıyor.

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI (4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA)

“Bugün maç programı”, “bugün maç saatleri” ve “canlı maçlar bugün” aramalarında öne çıkan Türkiye Kupası karşılaşmaları aşağıdaki gibidir:

Saat Maç 13:00 Boluspor – Alanyaspor 15:30 Fatih Karagümrük – Başakşehir 18:00 Gençlerbirliği – Eyüpspor 20:30 Galatasaray – İstanbulspor

BUGÜN OYNANAN VE ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

“Bugün oynanan maçlar” ve “bugün öne çıkan maçlar” başlıklarında en çok dikkat çeken karşılaşma, akşam saatlerinde oynanacak olan Galatasaray – İstanbulspor mücadelesi oldu.

Günün erken saatlerinde sahne alacak Boluspor – Alanyaspor karşılaşması ise Türkiye Kupası’nda sürpriz ihtimali yüksek maçlar arasında gösteriliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI? İŞTE GÜNÜN NET YANITI

Evet, bugün maç var. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Kupası kapsamında toplam dört karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Bu maçlar, gün boyu “bugün kimin maçı var” ve “bu akşam hangi maçlar var” sorularının yanıtını oluşturuyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün oynanacak tüm Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu durum, “canlı maçlar bugün” aramasının da en çok yapılan sorgular arasında yer almasına neden oldu.

Bugün Türkiye Kupası maçları var mı?

Evet. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda dört maç oynanıyor.

Bugün hangi maçlar var?

Boluspor – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – Başakşehir, Gençlerbirliği – Eyüpspor ve Galatasaray – İstanbulspor maçları bugün oynanıyor.

Bugün maç saatleri nedir?

Maçlar 13:00, 15:30, 18:00 ve 20:30 saatlerinde başlıyor.

Türkiye Kupası maçları bugün hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları bugün A Spor’da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

4 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Kupası, dopdolu bir maç programıyla futbolseverleri ekran başına kilitliyor. “Bugün maç var mı” sorusuna net bir şekilde evet yanıtı verilirken, günün maç saatleri ve yayın bilgileriyle Türkiye Kupası maçları bugün futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor.