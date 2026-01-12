Türkiye Kupası'nda haftanın programı
Türkiye Kupası’nda ikinci hafta hafta içi oyananacak karşılaşmalarla devam edecek. Salı gününden perşembeye kadar toplam 12 maç oynanacak
Kupada ikinci hafta programı şu şekilde:
Yarın
13.00 Alanyaspor-Karagümrük
15.30 Başakşehir-Boluspor
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor
20.30 Fethiyespor-Galatasaray
14 Ocak Çarşamba
13.00 Aliağa-Samsunspor
15.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe
15 Ocak Perşembe
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor
15.30 Eyüpspor-Iğdır FK
18.00 Bodrum FK-Konyaspor
20.30 Beşiktaş-Keçiörengücü