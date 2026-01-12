Giriş / Abone Ol
Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Kupada ikinci hafta heyecanı bu hafta içi yaşanacak. 3 günde toplam 12 karşılaşma oynanacak.

  12.01.2026 10:47
  • Giriş: 12.01.2026 10:47
  • Güncelleme: 12.01.2026 10:52
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda haftanın programı
AA

Türkiye Kupası’nda ikinci hafta hafta içi oyananacak karşılaşmalarla devam edecek. Salı gününden perşembeye kadar toplam 12 maç oynanacak

Kupada ikinci hafta programı şu şekilde:

Yarın

13.00 Alanyaspor-Karagümrük

15.30 Başakşehir-Boluspor

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor

20.30 Fethiyespor-Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa-Samsunspor

15.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor

15.30 Eyüpspor-Iğdır FK

18.00 Bodrum FK-Konyaspor

20.30 Beşiktaş-Keçiörengücü

