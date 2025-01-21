Türkiye Kupası'nda ikinci haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4 grupta müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

Kupa'da 4 Şubat Salı günü Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 20.30'da başlayacak.

5 Şubat'ta Trabzonspor, İskenderunspor ile 13.00'da deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe ise 20.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

6 Şubat 16.00'da ise Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 2'nci hafta programı şu şekilde:

4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 Başakşehir-Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Konyaspor-Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)