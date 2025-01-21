Türkiye Kupası'nda ikinci haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4 grupta müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.
Kupa'da 4 Şubat Salı günü Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 20.30'da başlayacak.
5 Şubat'ta Trabzonspor, İskenderunspor ile 13.00'da deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe ise 20.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
6 Şubat 16.00'da ise Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kupası'nda 2'nci hafta programı şu şekilde:
4 Şubat Salı
C Grubu
15.30 Başakşehir-Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Konyaspor-Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)