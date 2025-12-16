Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı
Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Grup aşamasının ilk ayağı 24 Aralık'ta tamamlanacak.
Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada yarın üç maç oynanacak.
Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Karşılaşma programı şöyle:
Yarın:
15.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
20.30 Trabzonspor-Alanyaspor
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK
20.30 Galatasaray-Başakşehir
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK
17.30 Konyaspor-Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Iğdır FK-Aliağa
15.30 Boluspor-Fethiyespor
18.00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
20.30 Samsunspor-Eyüpspor