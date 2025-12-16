Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı

Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada yarın üç maç oynanacak.

Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Karşılaşma programı şöyle:

Yarın:

15.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor-Alanyaspor

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK

20.30 Galatasaray-Başakşehir

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK

17.30 Konyaspor-Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Iğdır FK-Aliağa

15.30 Boluspor-Fethiyespor

18.00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Samsunspor-Eyüpspor