Türkiye Kupası'nda İstanbul derbisi
Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında Karagümrük evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Karagümrük, Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.
Kırmızı-siyahlı takım, kupada 4. eleme turunda konuk olduğu Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek gruplara yükseldi. İstanbulspor ise sahasında SMS Grup Sarıyer'i 6-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.
Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco'nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.