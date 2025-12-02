Türkiye Kupası'nda Konyaspor turladı

Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Muşspor’u 4-1 mağlup ederek turnuvada grup aşamasına yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, farklı galibiyette birden fazla oyuncusundan skor katkısı aldı.

Muş Şehir Stadı’ndaki karşılaşmada Konyaspor, 38. dakikada Enis Bardhi’nin golüyle öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekipte Josip Calusic 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu golün hemen ardından 53. dakikada Melih Bostan skoru 3-0 yaptı.

Muş Spor, 89. dakikada Ersel Aslıyüksek’in golüyle durumu 3-1’e taşıdı. Ancak uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Melih Bostan, 90+2'de attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-1.

Bu galibiyetle Konyaspor Türkiye Kupası’nda grup etabına yükselirken, Muşspor organizasyona 4. Tur’da veda etti. Türkiye Kupası’nda grup aşaması kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.