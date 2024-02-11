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Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Ajans Haberleri
  • 11.02.2024 11:32
  • Giriş: 11.02.2024 11:32
  • Güncelleme: 11.02.2024 11:32
Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

 Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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