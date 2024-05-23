Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş kupayı kazanan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Siyah beyazlı takıma kupayı ve galiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4'te Al Musrati attı. Trabzonspor'un golleri ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 62. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.