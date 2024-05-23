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Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş kupayı kazanan taraf oldu.

Spor
  • 23.05.2024 22:46
  • Giriş: 23.05.2024 22:46
  • Güncelleme: 23.05.2024 22:57
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş
AA

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Siyah beyazlı takıma kupayı ve galiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4'te Al Musrati attı. Trabzonspor'un golleri ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 62. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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