Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Ayrıca Galatasaray'ın üç golünün asistini yapan isim Yunus Akgün oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

6 YIL SONRA YENİDEN KAZANDI

Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı. Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor’u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep’te tekrarladı.

19. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Cimbom, Türkiye Kupası’nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı.

Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.