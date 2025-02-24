Türkiye Kupası'nda son haftanın programı belli oldu

Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor. Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın (25 Şubat), 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın

15.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

26 Şubat Çarşamba

15.00 Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 Ankaragücü-Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Rizespor (Papara Park)

20.30 Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

27 Şubat Perşembe

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)

19.00 Eyüpspor-Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)