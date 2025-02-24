Türkiye Kupası'nda son haftanın programı belli oldu
Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor. Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın (25 Şubat), 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.
A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın
15.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
15.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)
26 Şubat Çarşamba
15.00 Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
20.30 Ankaragücü-Alanyaspor (Eryaman)
20.30 Trabzonspor-Rizespor (Papara Park)
20.30 Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)
27 Şubat Perşembe
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)
19.00 Eyüpspor-Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)