Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç: 1. Lig takımı, Süper Lig ekibini 6 golle geçti
Türkiye Kupası'nda B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig temsilcisi Iğdır FK, konuk ettiği Süper Lig ekibi Antalyaspor'u 6-0 yendi.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Iğdır FK, konuk ettiği Süper Lig ekibi Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada Iğdır FK'nin golleri 12 ve 24'üncü dakikada Conte, 16'da Suarez, 31'inci dakikada Rotariu, 50'nci dakikada Özder Özcan, ve 85'inci dakikada Bruno'dan geldi.
Iğdır FK, 1.Lig'de oynadığı 34 puan ile 9'uncu sırada yer alıyor. Iğdır ekibi, 1. Lig'de oynadığı 23 maçta toplam 30 gol kaydetti.
Antalyaspor ise Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 20 puan topladı. Kırmızı beyazlılar Süper Lig'de 13'üncü sırada bulunuyor.