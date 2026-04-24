Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Kupada Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor, Samsunspor'u eleyen Trabzonspor ile Alanyaspor'u eleyen Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Konyaspor

Yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.



Final müsabakası ise, 24 Mayıs tarihinde TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Kupası'nı bir önceki sezon Trabzonspor'u final müsabakasında 3-0 mağlup eden Galatasaray müzesine götürmüştü.