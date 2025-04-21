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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler netleşti.

Spor
  • 21.04.2025 13:29
  • Giriş: 21.04.2025 13:29
  • Güncelleme: 21.04.2025 13:32
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın (22 Nisan Salı)

20.30 Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın

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