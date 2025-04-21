Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler netleşti.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın (22 Nisan Salı)
20.30 Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 Nisan Perşembe:
20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın