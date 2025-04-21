Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın (22 Nisan Salı)

20.30 Konyaspor-Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe:

20.30: Trabzonspor-Göztepe: Cihan Aydın